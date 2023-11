© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un distributore automatico di sigarette è stato danneggiato nella notte in località Giulianello del Comune di Cori, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno limitato i danni dovuti al danneggiamento e al conseguente incendio del distributore. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (Rer)