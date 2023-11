Governo: Spi Cgil Roma–Uilp Lazio, anche i pensionati in piazza contro manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pensionati di Spi Cgil e della Uilp "saranno presenti allo sciopero generale di otto ore del 17 Novembre indetto da Cgil e Uil regionali per far sentire la loro contrarietà a una legge di bilancio sbagliata che aumenta le diseguaglianze tra cittadine e cittadini”. Lo annunciano in una nota Alessandra Romano e Oscar Capobianco, segretari generali di Spi Cgil di Roma e del Lazio e della Uil pensionati Lazio. “Le criticità sono tante - dichiarano Romano e Capobianco - basti pensare alla continua e incessante privatizzazione della sanità in direzione opposta alla missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E ancora al peggioramento delle pensioni, allontanando l'accesso per molti lavoratori e lavoratrici attraverso l’aumento dei requisiti di età causa gli sbarramenti di Quota 103, che impediranno a molti lavoratori di andare in pensione, l'ape sociale e opzione donna. Senza dimenticare il taglio sulle pensioni dei pubblici con la revisione del calcolo contributivo dei versamenti: si continua praticamente a fare cassa tagliando la rivalutazione delle pensioni che sono il risultato di contributi versati”. (segue) (Com)