Governo: Spi Cgil Roma–Uilp Lazio, anche i pensionati in piazza contro manovra (2)

- “Ma non è tutto - proseguono i segretari – Saremo presenti in piazza contro una legge di bilancio socialmente iniqua, che penalizza lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, che alimenta il lavoro povero e precario, premia gli evasori e continua a favorire chi le tasse non le paga o non le ha mai pagate. Servono correttivi. Siamo conviti infatti che solo sostenendo i redditi da lavoro e da pensione si potranno rilanciare i consumi e i servizi e arrestare la spirale inflazionistica sui prezzi. Saremo quindi in piazza perché il gioco delle tre carte messo in piedi dal governo e degli enti locali amici è ormai palese. Un esempio racchiude il senso di quel che denunciamo: se il governo da un lato fa credere di concedere qualcosa, arriva poi la Regione Lazio che decide di eliminare il fondo taglia tasse e aumentare le addizionali Irpef che graveranno su salari e pensioni fino ad un importo di 640 euro annui. Ancora uno schiaffo a chi le tasse le paga sempre e alla fonte, non staremo inermi di fronte a tanta ingiustizia”, concludono Romano e Capobianco. (Com)