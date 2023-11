Maltempo: Meloni, profondo cordoglio per morte Vigile fuoco, Walter Locatello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio per il ritrovamento del corpo di Walter Locatello, il Vigile del fuoco disperso nei giorni scorsi in provincia di Belluno, dopo esser scivolato in un canale mentre fronteggiava il maltempo", scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Alla famiglia, un sentito sentimento di vicinanza insieme a un abbraccio che desidero inviare ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco", conclude. (Rin)