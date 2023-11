Migranti: Fitto, accordo storico Italia-Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo d'intesa siglato oggi a Roma fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il primo ministro albanese Edi Rama è uno sviluppo importantissimo ed innovativo nella gestione dei flussi migratori per l'Italia e per l'Europa". Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "In linea con la priorità accordata alla dimensione esterna della migrazione e con i dieci punti del Piano della presidente della Commissione von der Leyen, per la prima volta uno Stato non membro dell'Unione europea, ancorché candidato, accetta la creazione sul suo territorio di centri destinati alla gestione dei migranti illegali arrivati sul territorio dell'Unione. Si tratta di un grande risultato che premia l'azione del governo italiano e del presidente Meloni, conferma gli eccellenti rapporti di collaborazione fra Roma e Tirana e rafforza il percorso di avvicinamento dell'Albania all'Unione europea", conclude Fitto. (Rin)