Medio Oriente: Cisgiordania, morto quarto palestinese ferito da forze israeliane

- Il quarto palestinese ferito poche ore fa durante un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Tulkarem, in Cisgiordania, è morto per le ferite riportate. Lo ha riferito il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), annunciando la morte di Jihad Maharaj Ibrahim Shehadeh (22 anni), Izz al Din Raed Hussein Awad (25 anni), Qasim Muhammad Rajab (20 anni) e Momen Saed Mahmoud Balawi (20 anni). Un passante di 14 anni è invece rimasto ferito e si trova in condizioni stabili presso l’ospedale di Tulkarem. I quattro stavano guidando e si trovavano all’interno di un’auto quando sono stati colpiti dal fuoco israeliano. (Res)