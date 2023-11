Germania: truppe corazzate e fanteria meccanizzata verranno schierate in Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania formerà con truppe corazzate e fanteria meccanizzata la brigata dell’esercito che schiererà in Lituania su base permanente, operativa dal 2028. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, a formare la 42ma brigata corazzata saranno il 203mo battaglione carri armati e il 122mo fanteria meccanizzata. Altri reparti si aggiungeranno in una fase successiva. Il dispiegamento della brigata tedesca in Lituania dovrebbe essere completato per scaglioni tra il 2026 e il 2028. (Geb)