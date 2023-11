Municipio Roma V: presidente, grande risultato per progetto voucher sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al lavoro dell'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, in sinergia con i Municipi, "sono stati messi a disposizione voucher sportivi del valore di 500 euro a persona". Lo dichiarano in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e l'assessore municipale allo Sport Marco Ricci. "Nel nostro Municipio Roma V - spiega il presidente Mauro Caliste - abbiamo avuto un grande risultato ottenuto con lo sforzo di tutti nel sollecitare l'iniziativa, si sono accreditate 23 strutture sportive e tale risultato, nel nostro territorio potrebbe consentire a 2.398 ( risultato più alto raggiunto a Roma) ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, a e 261 persone con disabilità di svolgere attività gratuitamente". "Il progetto - aggiunge l'assessore municipale allo Sport Marco Ricci - è stato possibile grazie allo stanziamento comunale di 2,1 milioni di euro, dal 10 al 30 novembre le famiglie con Isee inferiore a 8 mila euro potranno fare domanda scaricando i moduli dal sito di Roma Capitale e scegliendo tra le strutture accreditate. Un importante passo aventi per rendere accessibile lo sport alle famiglie economicamente più deboli e alle persone con fragilità", conclude Ricci. (Com)