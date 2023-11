Medio Oriente: Netanyahu ad ambasciatori stranieri, se vince Hamas "Europa sarà la prossima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Medio Oriente cade in mano all'asse del terrore, "l'Europa sarà la prossima". Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante un incontro a Gerusalemme con decine di ambasciatori stranieri, secondo quanto riferisce il quotidiano “Times of Israel”. Netanyahu ha avvertito i diplomatici che "la guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas non è un conflitto locale". Il premier israeliano è tornato a puntare il dito contro il cosiddetto asse della resistenza guidato dall’Iran e di cui fanno parte anche il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e i ribelli sciiti yemeniti Houthi. “Cercano di riportare il Medio Oriente e il mondo a un'epoca buia, facendo deragliare qualsiasi progresso di pace", ha affermato Netanyahu, aggiungendo che, dopo aver distrutto Hamas, Israele offrirà alla popolazione di Gaza "un futuro reale, un futuro di promesse e di speranza". (Res)