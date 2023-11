Germania: ministra Interno, manifestazioni di antisemitismo hanno superato linea rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di antisemitismo in Germania hanno superato la “linea rossa della tolleranza zero per l’istigazione all’odio contro gli ebrei e contro Israele”. È quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, come riferisce il quotidiano “Bild”. L’esponente del governo federale ha aggiunto che lo Stato “deve far rispettare questa linea rossa con il divieto di raduno se sussiste una minaccia di incitamento all’antisemitismo”. Inoltre, nelle manifestazioni la polizia deve intervenire “duramente” se riscontra l’istigazione all'antisemitismo. (Geb)