Università: Bernini, sfida principale è internazionalizzazione

21 luglio 2021

- "Oggi la sfida più grande che tutto il comparto deve affrontare è l’internazionalizzazione. È molto giusto che i nostri 'cervelli' vadano a contaminare i loro saperi all’estero, quello che dobbiamo fare è creare le condizioni per farli tornare, così come fare arrivare studenti e ricercatori stranieri in Italia". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a "Il pomeriggio di Radio1" su Rai Radio1."Come? Creando le condizioni in Italia si faccia ricerca di qualità. Su questo stiamo puntando tutto", ha aggiunto. (Rin)