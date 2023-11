Università: Bernini, occupare è il contrario di un libero scambio di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le università nascono come luoghi aperti a tutte le idee, le rappresentazioni e scambio di opinioni. Sono un libero luogo di confronto. Tuttavia, questo confronto deve poter aver luogo e alcune persone incappucciate che occupano un’università, pretendendo e rivendicando", non agevolano di certo alcuno "scambio di idee e opinioni". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a "Il pomeriggio di Radio1" su Rai Radio1 commentando l'occupazione dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale. "Io qui non vedo il confronto, ma un'occupazione. L’università - ha aggiunto - è il luogo ideale per manifestare le idee, altra cosa sono le occupazioni. Azioni che impedisco agli atenei di fare il proprio mestiere: lezioni o, come mi diceva il rettore, un dibattito sulla situazione israelo-palestinese previsto oggi. Insomma, il contrario di un libero scambio di idee". (Rin)