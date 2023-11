Municipio Roma III: M5s, dopo due anni presidente Marchionne fugge da confronto in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, a due anni dall'insediamento "non si è ancora degnato di relazionare l'Aula consiliare come previsto semestralmente dal regolamento municipale e come richiesto più volte dalla commissione Trasparenza". Lo affermano in una nota i consiglieri del Movimento 5 stelle del Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "La politica è sottoposta a delle regole di comportamento, a maggior ragione quando si amministrano le istituzioni - spiegano -. Questa ovvietà evidentemente sfugge all'attuale presidente del Municipio III che, insieme a tutti i suoi assessori, non si è ancora degnato di relazionare l'Aula consiliare come previsto semestralmente dal regolamento municipale e come richiesto più volte dalla commissione Trasparenza. Nel frattempo, 731 giorni dopo, le opposizioni hanno continuato a svolgere la propria attività di proposta e controllo in qualità di amministratori locali, proprio come previsto dal loro stesso ruolo, ricordato di recente all'assemblea nazionale Anci, a Genova, dal Presidente della Repubblica Mattarella". (segue) (Com)