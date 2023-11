Municipio Roma III: M5s, dopo due anni presidente Marchionne fugge da confronto in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È possibile - proseguono Quattromani e Battisti - continuare a raccontare le proprie gesta via social, raggiungendo di fatto solo la propria audience elettorale, senza includere tutti i residenti del nostro territorio? Forse il motivo è proprio quello di voler informare solo alcuni cittadini, evitando la corretta discussione consiliare aperta al pubblico e in streaming sulla piattaforma di Roma Capitale, saltando il confronto sulle modalità operative di un'amministrazione municipale ormai isolata dal Campidoglio. Ricordiamo che questa settimana dovrebbero concludersi i lavori di sistemazione, a causa della voragine, su via dei Prati Fiscali, oggetto di un Consiglio straordinario, lo scorso settembre, senza la presenza di alcun rappresentante della Giunta capitolina. È inoltre previsto il Consiglio straordinario sul sito ex Tmb Salario e sulla stazione di Villa Spada, voluto da tutte le opposizioni e per il quale, dopo più di un mese dalla richiesta, non risulta pervenuta la disponibilità a partecipare da parte dell'Assessora Alfonsi. A questo punto - concludono -, presidente Marchionne e assessori, se volete, possiamo sentire noi la vostra maggioranza in Campidoglio, magari ci ascoltano: potremmo raccontar loro cosa succede in Municipio III, visto che probabilmente non sono fra i vostri seguaci". (Com)