Albania: Meloni, Paese è amico non solo dell'Italia ma anche dell'Unione europea

- L’Albania si conferma un’amica non solo dell’Italia ma anche dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il primo ministro albanese Edi Rama avvenuto oggi a Roma. “Nonostante non sia ancora formalmente parte dell’Ue, l’Albania è un Paese candidato ma si comporta come se fosse già un Paese membro di fatto dell’Unione e questa è una delle ragioni per cui sono fiera del fatto che l’Italia sia stata sempre uno dei più grandi sostenitori dell’ingresso dell’Albania e dei Balcani occidentali nell’Unione”, ha aggiunto Meloni. (Res)