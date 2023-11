Imprese: Usa, Whitney Wolfe Herd di dimette da Ad dell’app di dating Bumble

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Whitney Wolfe Herd si è dimessa da amministratrice delegata dell’app di dating Bumble, da lei stessa fondata nel 2014. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui Herd sarà sostituita da Lidiane Jones, che lo scorso gennaio aveva assunto la guida di Slack Technologies. Il passaggio di consegne è previsto per il prossimo 2 gennaio, con Herd che resterà nell’azienda con il ruolo di presidente esecutivo. “Il cambio di leadership – scrive il “Wsj” – giunge in un momento complesso per l’industria delle app di dating. La scorsa settimana il gruppo Match, che possiede anche la piattaforma Tinder e che Herd ha co-fondato prima di Bumble, ha assistito a un crollo del valore delle azioni dopo aver pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre, con entrate inferiori alle attese e un calo degli utenti paganti di Tinder”. Bumble ha attraversato parimenti grandi difficoltà negli ultimi mesi. Dalla quotazione in borsa, avvenuta nel febbraio del 2021, il valore delle sue azioni è sceso da 70 a 14 dollari.(Was)