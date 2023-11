Roma: Meleo (M5s), Gualtieri lavori per città invece di scaricare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un'intervista il sindaco Roberto Gualtieri "ha sostenuto la tesi secondo la quale le ragioni per cui i romani stanno soffrendo non sono dovute al traffico, quindi alla propria scarsa capacità di programmazione, ma ai pochi cantieri realizzati negli anni precedenti. Il sindaco, evidentemente sotto pressione per dissidi interni alla sua stessa maggioranza e per le soluzioni cervellotiche offerte su tante questioni sensibili come ad esempio la Ztl Fascia verde, pensa di rimediare con queste dichiarazioni". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo. "È incontrovertibile che numerose opere da lui inaugurate sono figlie della precedente amministrazione, si pensi al completamento del piazzale della stazione Tiburtina - prosegue Meleo -, dopo lo storico abbattimento della tangenziale avvenuta nel 2020, ai vari mercati riqualificati come quelli di piazza Capasso e di San Silverio ed ancora alle numerosissime manutenzioni straordinarie stradali". (segue) (Com)