Roma: Meleo (M5s), Gualtieri lavori per città invece di scaricare responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio con riguardo alle manutenzioni stradali, formalmente e totalmente esternalizzate ad Anas ma sostanzialmente affidate direttamente e finanziate in via straordinaria da un decreto legge statale - aggiunge la capogruppo del M5s in Campidoglio - si stanno riasfaltando strade che erano state già manutenute due anni prima, come via Trionfale, piuttosto che andare a lavorare su arterie più malmesse. Non solo: è assente l'idea di trasformazione e messa in sicurezza ad esempio mediante l'ampliamento dei marciapiedi. Infine è evidente l'incapacità di gestire i tre grandi cantieri-chiave del Giubileo, e nuovamente si rileva che quello relativo al piazzale antistante la stazione Termini è figlio di un nostro concorso internazionale di progettazione, perché aperti senza aver coinvolto adeguatamente tutti i soggetti interessati e malgrado tutte le criticità correttamente espresse dalla polizia locale. Invitiamo il sindaco - conclude Meleo - a iniziare a occuparsi della città con metodo e con il rispetto che merita". (Com)