Lavoro: Mulè (FI), incontro con Confsal per benefici pensionistici a dipendenti Ast Terni

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Ho ricevuto, alla Camera dei deputati, i vertici di Confsal Umbria, il segretario regionale Carlo Ugolini accompagnato dal segretario regionale della Fismic – Confsal, Giovacchino Olimpieri e dal segretario provinciale di Spoleto, Roberto Rocci, per discutere della possibilità di presentare un emendamento con cui riconoscere ai lavoratori dello stabilimento dell'Ast di Terni, il cosiddetto 'beneficio amianto' che consente agli occupati che sono stati esposti a questo minerale per più di dieci anni, di andare anticipatamente in pensione. Lo scrive su X, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. “Ho dato incarico ai miei uffici di valutare tecnicamente la questione e tra un paio di settimane ci rivedremo per concertare i prossimi passi a tutela della salute dei lavoratori", aggiunge. (Rin)