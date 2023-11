Nord Macedonia: presidente Osce Osmani, Lavrov vuole partecipare a vertice Skopje di fine novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov vuole essere presente all'incontro annuale con gli omologhi dell'Osce che si terrà a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 29 novembre al primo dicembre. Lo ha detto il capo della diplomazia macedone e presidente in esercizio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Bujar Osmani, ripreso dalla stampa locale. "Ho ricevuto 4-5 giorni fa una lettera dal ministro degli Esteri russo in cui mostra interesse e chiede che sia garantita la sua presenza a Skopje. Ci sono alcuni problemi, in primo luogo a causa del fatto che lo spazio aereo della Macedonia del Nord e dei nostri vicini è chiuso agli aerei russi, anche se di norma tutti i Paesi partecipanti dovrebbero essere presenti al Consiglio dei ministri dell'Osce. Spero che riusciremo tutti a essere a Skopje", ha sottolineato Osmani, definendo poi il vertice come "l'evento più grande del Paese, sia in termini di dimensioni che di sostanza, con 76 delegazioni provenienti da Paesi membri e partner". La Macedonia del Nord guida la presidenza dell'Osce nel 2023. (Seb)