Manovra: Landini, proseguiremo mobilitazione finché non otterremo risultati con governo e imprese

- Noi abbiamo programmato insieme alla Uil lo sciopero nazionale, perché consideriamo che c'è assolutamente bisogno di cambiare questa manovra, perché non risponde ai problemi che le persone oggi hanno. Lo ha affermato il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine dell'assemblea della Cgil Piemonte che è in corso oggi a Torino. "Noi questa mobilitazione la proseguiremo con lo sciopero e naturalmente siamo intenzionati a proseguire la nostra mobilitazione fino a quando non otterremo dei risultati, sia col governo sia nel rapporto con le imprese. C'è un problema salariale grande come una casa, e qui non ci sono le risorse né per rinnovare i contratti del pubblico impiego né per aiutare il rinnovo dei contratti nel privato. Stiamo parlando nel giro di pochi mesi di più di 10 milioni di lavoratori e lavoratrici che hanno questo problema. Non c'è alcun intervento vero contro l'evasione fiscale e non c'è nessun serio intervento che affronti l'aumento dei salari anche attraverso una vera riduzione fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati. E poi ci sono tagli, perché si taglia la sanità, perché si taglia sulla scuola, si taglia sui comuni: viene cancellato il fondo affitti, i comuni si troveranno nella situazione di dover tagliare i servizi e aumentare le tasse e tutto questo ricade sul mondo del lavoro - ha continuato Landini -. (segue) (Rpi)