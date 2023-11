Manovra: Landini, proseguiremo mobilitazione finché non otterremo risultati con governo e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più viene aumentata la precarietà, e siccome nel nostro Paese non ci sono solo salari bassi, c'è un livello di precarietà che riguarda in particolare i giovani e le donne che non ha nessun riscontro in Europa. In realtà fanno leggi che vanno ad aumentare ulteriormente la precarietà, come i voucher e le liberalizzazione dei contratti a termine. Quindi è chiaro, che per quello che ci riguarda c'è proprio un impianto che chiede di produrre un cambiamento. Noi abbiamo scritto a tutte le forze politiche che sono rappresentate in Parlamento, per poter avere degli incontri che prima che parte la discussione in Parlamento vogliamo esplicitare e chiederli perché cambiamo e perché è necessario cambiare. Il governo deve decidere cosa fare. Mi sembra che fino ad oggi abbia ragionato senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, perché questa manovra non ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, e allo stesso tempo mi pare abbia detto, abbia mandato un messaggio che non vuole che ci siano emendamenti, quindi vuole impedire anche al Parlamento di fare il suo mestiere. Tra l'altro questo governo, che rispetto alle promesse che ha fatto, sta facendo esattamente l'opposto. Aveva dichiarato che con questo governo sarebbe stata cambiata la legge pensioni, Fornero, in realtà sono riusciti a peggiorarla e a trattare ancora peggio anche i giovani precari che non hanno nemmeno la pensione, così come hanno raccontato che avrebbero aumentati i salari, il dato vero è che stanno diminuendo e non si stanno rinnovando nemmeno i contratti che dipendono da loro", ha concluso Landini. (Rpi)