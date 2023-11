Napoli: domani Consiglio comunale, si celebra Giornata mondiale città con Marino (Anci)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 7 novembre, alle ore 10, si riunirà il Consiglio comunale di Napoli. Nell'ora precedente si svolgerà il question time. Dalle ore 10,00, nell’ambito della seduta consiliare, si terrà la celebrazione della Giornata Mondiale delle Città 2023 per sensibilizzare la comunità internazionale sul ruolo dell’urbanizzazione nello sviluppo sostenibile e nell’inclusione sociale. Quest’anno la Giornata mondiale delle città avrà a tema "Finanziare un futuro urbano sostenibile per tutti. Investimenti trasformativi nella pianificazione urbana e decentramento fiscale". Ospiti per l’occasione Carlo Marino, presidente dell’Anci Campania; Rita Mastrullo, pro rettore dell’università Federico II; Maurizio Gemma, direttore della Film commission Campania. Interverranno, inoltre, il aindaco Gaetano Manfredi, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, i consiglieri comunali Sergio D’Angelo e Gennaro Rispoli. (Ren)