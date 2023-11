Sociale: Battaglia (Pd Roma), proposta di legge regionale su droga non rispetta giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È al vaglio delle commissioni competenti della Regione Lazio la proposta di legge regionale che intende istituire un osservatorio per la prevenzione delle tossicodipendenze ma "al di là del titolo, a leggere attentamente tale proposta si trasecola e ci si chiede se chi l'ha scritta conosce il dettato dell'articolo 32 della nostra Costituzione, visto che prevede accertamenti sanitari dentro le scuole senza un non meglio specificato consenso dei giovani". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Pd, Erica Battaglia. "Va bene promuovere la salute, ma qui siamo al ridicolo: questa proposta non rispetta i giovani, e nemmeno i servizi Serd territoriali e gli Enti di Terzo settore che da sempre offrono servizi per uscire da situazioni di dipendenza - aggiunge Battaglia -. Peraltro detta proposta fa riferimento a precise indennità per i professionisti che saranno scelti dagli assessorati regionali competenti: l'unico investimento previsto per aiutare la persona dipendente e tossicodipendente. Assenti a oggi in questo fantomatico osservatorio di esperti scelti dalla politica e pagati dalla politica, gli studenti e i giovani con le loro rappresentanze, i dirigenti scolastici, gli operatori sanitari, gli enti del terzo settore. Insomma più che una proposta di osservatorio ci sembra il modo per sistemare qualcuno. Il tema dipendenze meriterebbe un'attenzione maggiore e investimenti certi da far arrivare ai servizi di sollievo e cura sui territori. Spero che nelle Commissioni regionali competenti questa proposta venga respinta". (Com)