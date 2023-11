Italia- Libia: ambasciatore Alberini incontra ministra Giustizia dopo accordo su detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha incontrato oggi a Tripoli la ministra della Giustizia del Governo di unità nazionale (Gun), Halima Ibrahim Abdel Rahman Elbousify. Lo riferisce l’ambasciata via X (ex Twitter), precisando che durante l’incontro i due hanno discusso delle iniziative per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Italia e Libia in materia giudiziaria, focalizzandosi particolarmente sul tema della formazione. La stessa ambasciata menziona la recente visita della ministra a Palermo in occasione dell’anniversario della Convenzione Onu sul crimine organizzato transnazionale, durante la quale era stato siglato un accordo per il trasferimento dei detenuti. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, l’intesa prevede che i detenuti selezionati possano scontare la pena nel proprio Paese di origine, previa una procedura valutativa caso per caso. (Lit)