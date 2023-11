Migranti: Rama, quando l’Italia chiama l’Albania c’è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l’Italia chiama, l’Albania c’è. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni avvenuto oggi a Roma, nell’ambito del quale è stato firmato un protocollo d’intesa sui migranti. “L’Albania non è uno Stato Ue, ma è in Europa. È uno Stato europeo, e questo non ci impedisce di vedere il mondo come europei”, ha affermato Rama. “Non avremmo fatto questo accordo con nessun altro Stato Ue. C’è un importante rapporto di natura storica, culturale, ma anche emozionale, che lega l’Albania con l’Italia”. (Res)