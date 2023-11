Roma: rapina in tabaccheria a Castel Gandolfo, arrestato 20enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle acquisizioni di testimonianze di alcuni passanti e le immagini di varie telecamere installate in zona i militari sono riusciti a identificare il presunto rapinatore e a risalire all’autovettura utilizzata per scappare. Raggiunto presso la sua abitazione il giovane è stato riconosciuto dalla vittima, che ha presentato denuncia. I militari hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita alla vittima, mentre il 20enne è stato condotto presso il carcere di Velletri, a disposizione della locale autorità giudiziaria. (Com)