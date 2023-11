Migranti: Rama, geografia è diventata la maledizione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La geografia è diventata la maledizione dell’Italia. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni avvenuto oggi a Roma, nell’ambito del quale è stato firmato un protocollo d’intesa sui migranti. “Possiamo dare una mano e aiutare a gestire una situazione che, lo vedono tutti, è difficile per l’Italia. Quando si entra in Italia, si entra in Europa, nell’Ue, ma quando si tratta di gestire questa entrata come Ue sappiamo bene come vanno le cose”, ha affermato Rama. “Noi non abbiamo la forza per essere una soluzione, ma credo che abbiamo il dovere verso l’Italia e una certa capacità per dare una mano”, ha aggiunto il premier albanese. (Res)