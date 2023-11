Lombardia: Carra e Piloni (Pd), bene il tavolo sulla zootecnia da carne ma non certo merito di Malanchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chiedere il Tavolo permanente sulla zootecnia da carne era stato il gruppo regionale del Pd e non certo Malanchini" lo precisano i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni, capodelegazione dem e segretario della commissione VIII del Consiglio regionale in seguito alle dichiarazioni rilasciate del consigliere leghista Giovanni Malanchini, in merito al tavolo regionale sulla filiera della carne bovina in programma oggi alle ore 14.30 a Palazzo Lombardia. L'audizione si era svolta lo scorso 18 ottobre, in commissione Agricoltura, con le associazioni Coldiretti, Confagricoltura, CIA, CoopAgri, ARA Lombardia, Consorzio Lombardo produttori carne bovina e i consiglieri del Pd avevano esplicitamente richiesto l'istituzione di un tavolo permanente della carne "per poter affrontare le criticità del settore zootecnico e mettere a terra le misure necessarie per sostenere il settore" sostenendo che "la Regione può fare molto. Può destinare risorse a fondo perduto a favore delle aziende attraverso il Psr, ma anche coinvolgendo Finlombarda per misure di credito agevolato". I consiglieri avevano inoltre sottolineato che "Oltre al problema dei ristalli e dei forte rincari, c'è l'esigenza della ristrutturazione dei debiti delle imprese, appesantiti dai rincari energetici, dei mangimi e del gasolio, e c'è la necessità di mettere in campo misure di sostegno al reddito, di sburocratizzare le procedure per agevolare le aziende, di migliorare la tracciabilità dei prodotti e avviare campagne di comunicazione per promuovere la carne lombarda". "Piuttosto che impossessarsi delle proposte altrui come fanno le gazze ladre, la Regione Lombardia dovrebbe iniziare a investire per davvero perché, se la zootecnia da carne si trova in queste condizioni, purtroppo, lo dobbiamo anche all'incapacità della stessa Regione, governata da troppi anni da una maggioranza di cui ha sempre fatto anche il collega Malanchini, che non è stata in grado di risolvere i nodi di questo comparto strategico per l'agricoltura lombarda" concludono. (Com)