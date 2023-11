Roma: hashish nel forno, cane antidroga scopre nascondiglio e fa arrestare spacciatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre i poliziotti del VI Distretto, durante un mirato servizio atto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una donna italiana di 39 anni gravemente indiziata di spaccio di sostanza stupefacente. Durante le attività in via dell'Archeologia, gli agenti hanno notato una donna, che in più di un'occasione è stata avvicinata da dei ragazzi che, dopo averle parlato la seguivano in un cortile dove restavano per pochi minuti prima di riuscire e separarsi. A questo punto, i poliziotti hanno avvicinato la donna che in tutta fretta ha gettato un pacchetto di fazzoletti nelle aiuole. L'involucro conteneva della cocaina e, accompagnata dagli agenti presso gli uffici di polizia, la donna è stata trovata in possesso di ulteriori 43 involucri di sostanza, per un totale di 17.3 grammi totali e di 210 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato. Infine gli stessi agenti hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un uomo italiano di 50 anni, già condannato in stato di libertà per reati inerenti gli stupefacenti. Lo stesso, contattato telefonicamente, è stato invitato con un escamotage presso il Distretto, dove è avvenuta poi la notifica dell'atto con contestuale arresto. (Rer)