Bangladesh: inflazione al 9,93 per cento a ottobre

- L’inflazione al consumo in Bangladesh è salita al 9,93 per cento a ottobre, dal 9,63 per cento di settembre. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica del Paese. L’indice è al di sopra dell’obiettivo programmato per l’anno fiscale in corso, del sei per cento. Sull’aumento hanno inciso sia i prezzi alimentari (passati dal 12,37 al 12,56 per cento) sia quelli non alimentari (dal 7,82 all’8,3 per cento). Il 4 ottobre la Banca del Bangladesh, la banca centrale, ha alzato il tasso di riferimento (tasso repo) di 75 punti base, al 7,25 per cento.(Inn)