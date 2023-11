Governo: Landini su premierato, per noi la Costituzione è la via maestra e non va cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vorrei ricordare a tutti che il 7 di ottobre c'è stata una manifestazione a Roma, come non si vedeva da vent'anni, con piazza San Giovanni che era piena e non ha potuto accogliere tutti quelli che sono venuti a Roma a manifestare, e il titolo di quella manifestazione era la via maestra. E per noi la via maestra è la Costituzione. Per noi la Costituzione va applicata, non va cambiata, va applicata in tutte le sue parti. Lo ha affermato il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine dell'assemblea della Cgil Piemonte che è in corso oggi a Torino, commentando la riforma del premierato. "E’ in questo senso, siccome il governo in passato ci aveva anche chiesto, noi abbiamo detto che siamo contrari sia all'autonomia differenziata, che il governo vuole fare, e cioè dividere ancora di più il paese, quando invece abbiamo bisogno di unire il paese di garantire i diritti per tutti, così come questa idea, a noi sembra tra l'altro uscita in questo momento, è un modo per distrarre l'attenzione. Siccome non si vuole parlare della legge di bilancio balorda che hanno fatto e si cerca di nascondere che in questo anno di governo sono aumentati i condoni fiscali ed è peggiorata la condizione di lavoro, ci si inventa il fatto che solo l'elezione diretta del presidente del Consiglio farebbe risolvere i problemi. Vorrei far notare che questa maggioranza, questo governo, il Parlamento, ce l'ha la maggioranza. Non è che non ce l'ha. Però è sotto gli occhi di tutti come la stanno usando, non per risolvere i problemi delle persone. E da questo punto di vista è chiaro che per quello che ci riguarda e noi l'abbiamo detto, perché il ministro e il governo ci hanno chiesto un parere, gli abbiamo detto che il problema non è cambiare la Costituzione e neanche mettere in discussione il Presidente della Repubblica. Anzi, mi permetto di dire, che se abbiamo una cosa che funziona bene in Italia e il Presidente della Repubblica, quindi troverei il modo saggio che quando le cose funzionano di lasciarle come sono e di intervenire su quello che non funziona - ha continuato Landini -. (segue) (Rpi)