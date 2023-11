Governo: Landini su premierato, per noi la Costituzione è la via maestra e non va cambiata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dall'altra parte, quello che oggi non funziona è la legge elettorale, perché se nel nostro Paese abbiamo il 50 per cento di cittadini che a votare non ci va e perché non si sentono più rappresentati e perché abbiamo un sistema elettorale in cui il cittadino non è più in grado di essere lui a decidere chi fare leggere, e chi viene eletto non deve rispondere ai cittadini che l'hanno eletto. Quindi se si vuole recuperare questa astensione, che è arrivata quasi al 50 per cento, e questa sfiducia, il problema è risolvere i problemi delle persone e rimettere nelle condizioni le persone di poter partecipare non per decidere chi è il capo ma per decidere chi è il Parlamento e chi li rappresenta e avere un Parlamento che sia rappresentativo di tutto il Paese e in questo senso, che recuperi quella che è la dimensione anche della nostra Costituzione. E questo è quello che noi abbiamo fatto e vorrei essere chiaro la Cgil nella sua storia, ha sempre avuto come pallino centrale l'applicazione della Costituzione: per noi è un elemento costitutivo. Vorrei essere chiaro, abbiamo detto di no quando la voleva cambiare Berlusconi e abbiamo detto di no quando la voleva cambiare Renzi per noi non conta quale colore politico hanno, per noi conta che la Costituzione uscita dalla resistenza va applicata, non va cambiata. E questo, per quello che ci riguarda, sarà l'azione che mettiamo in campo e mi permetto di dire che le centinaia di migliaia di persone che erano a Roma il 7 di ottobre, questo messaggio l'hanno mandato in modo molto chiaro e sarebbe utile che chi fa politica, a partire dal governo, avesse anche la capacità e l'umiltà di ascoltare", ha concluso Landini. (Rpi)