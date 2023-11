Migranti: Rama, idea protocollo intesa nata durante vacanza Meloni a Valona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d’intesa sui migranti firmato oggi a Palazzo Chigi tra Italia e Albania è nato quando il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era recata a Valona per trascorrere le vacanze. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni avvenuto oggi a Roma. “L’accordo è nato quando Giorgia (Meloni) avrebbe dovuto fare le vacanze, ma evidentemente le notizie degli sbarchi non la potevano fare andare direttamente in spiaggia. Così sono andato da lei per capire come aiutare”, ha affermato Rama. (Res)