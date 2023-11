Tim: Gasparri (FI), garantire rilevanza strategica della rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la decisione del Consiglio di amministrazione di Tim favorevole alla cessione della rete a Kkr "ci sono alcune cose che andranno seguite. In primo luogo il ruolo del governo per garantire la rilevanza strategica della rete". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "L'esecutivo, sia con le norme vigenti sulla golden rule e anche con la partecipazione azionaria che avrà, potrà svolgere la sua funzione. C'è poi la questione dei dipendenti - prosegue - numerosissimi della rete, il cui destino deve essere assolutamente garantito. Infine poi c'è il destino di Open Fiber. Avviata la Netco per la rete bisogna far confluire in questa società Open Fiber, che deve concludere la sua inutile e costosissima missione. Una vicenda che si è protratta per fin troppo tempo e che deve arrivare ad un epilogo. La società deve essere una sola, la rete deve essere moderna ed efficiente ed i nuovi azionisti dovranno tener conto degli interessi del Paese e soprattutto del destino dei dipendenti", conclude Gasparri.(Com)