Usa: processo civile per frode, Trump al banco dei testimoni

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato la sua deposizione nel quadro del processo civile per frode in corso a New York. Si tratta della sua prima volta al banco dei testimoni, per quanto riguarda le accuse relative alla sopravvalutazione illegale degli asset posseduti dalla Trump Organization. L’ex presidente ha già testimoniato il mese scorso in merito ad una presunta violazione delle limitazioni imposte dal giudice alla possibilità di fare dichiarazioni o commenti pubblici sui dipendenti del tribunale e sugli altri testimoni. La causa civile per frode è stata avviata lo scorso anno dalla procuratrice generale di New York, Letitia James. Durante il processo hanno già testimoniato due dei figli di Trump, Eric e Donald Jr., e la figlia Ivanka dovrebbe anche lei deporre questa settimana. (Was)