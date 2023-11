Francia: a processo il ministro della Giustizia Dupond-Moretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi in Francia il processo che vede imputato il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, accusato di aver abusato della sua posizione per regolare i conti con alcuni magistrati con i quali era entrato in conflitto nel periodo in cui faceva l'avvocato. Il processo, che si terrà alla Corte di Giustizia della Repubblica (Cjr), durerà fino al 17 novembre e si concentrerà sulle due inchieste aperte nei mesi scorsi. "Fino a queste ultime ore, non mi sono difeso", ha dichiarato il guardasigilli in aule, spiegando di aver assunto questo atteggiamento per evitare che il suo "ministero" e le sue "azioni" venissero "infangati". "Voglio difendermi con dignità, completamente, ma voglio difendermi con fermezza", ha aggiunto il ministro. La premier Elisabeth Borne nelle ore precedenti alla prima udienza ha espresso tutta la sua "fiducia" nei confronti di Dupond-Moretti. (Frp)