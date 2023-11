Cile: sondaggio settimanale "Cadem", nuova Carta approvata solo dal 37 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'articolo 16 si parla quindi del diritto allo sciopero, ma solo "se esercitato all'interno della trattativa collettiva": la disposizione in questo caso toglierebbe al diritto di sciopero la difesa di rango costituzionale, limitandone l'esercizio al rispetto della norma secondaria. E riserve sono state avanzate anche sulla decisione di far sì che la trattativa collettiva sia "con l'impresa", a danno delle trattative per categorie produttive, quindi a livello nazionale. Dibattito acceso anche sull'articolo che attribuisce alla legge il potere di "rimpatrio o espulsione nel minor tempo possibile" degli stranieri entrati nel paese "in forma clandestina o per valichi non autorizzati", fatti salvi i casi di asilo o rifugio politico. Critiche sono arrivate anche all'esenzione completa di ogni gravame fiscale sulla prima casa, strumento visto come una concessione per i ceti più alti. (segue) (Abu)