Prescrizione: Dori (Avs), si torna a quella sostanziale, bene

- “Per noi è positivo il ritorno alla prescrizione sostanziale, quindi sostanzialmente, con qualche correttivo, alla riforma Orlando, che era la nostra proposta. Ci aspettiamo però delle aperture da parte della maggioranza in Aula sugli emendamenti: in commissione abbiamo presentato quello sul prolungamento dei termini di prescrizione per alcuni reati gravi sulla violenza contro le donne e rilanceremo la richiesta del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati ambientali e per i reati edilizi, che sono i reati che vanno più in prescrizione (oltre il 50 per cento dei reati si prescrive), la cui bocciatura sarebbe incomprensibile”. Lo ha detto il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Giustizia della Camera, Devis Dori, intervenendo in Aula a Montecitorio sulla proposta di legge sulla prescrizione. (Rin)