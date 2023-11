Trasporti: proposta Pd su fondo Tpl per Roma, servono tra 160 e 100 milioni in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra 160 e 100 milioni di euro l'anno in più dal Fondo nazionale trasporti per Roma, da aggiungere all'attuale stanziamento di circa 240 milioni l'anno, che passa dallo Stato alla Regione Lazio e poi al Comune per garantire il trasporto pubblico locale nella Capitale. È la stima effettuata dal Partito democratico che alla Camera ha presentato una proposta di risoluzione, al vaglio della commissione Trasporti insieme a quelle di maggioranza, e nelle istituzioni locali presenterà una mozione in tal senso. In vista dell'incremento del servizio a fronte della crescita dei flussi turistici a Roma servirebbero almeno "tra i 100 e i 160 milioni in più l'anno dal fondo nazionale trasporti", ha spiegato la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, in occasione della presentazione oggi di una mozione locale e della risoluzione nazionale del Pd al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. "Per dare una risposta vera a tutti i residenti e a tutti quelli che ogni giorno passano e vivono nella nostra città, abbiamo quantificato che in base ai nuovi criteri servirebbero 160 milioni l'anno in più per Roma. Ma se vogliamo ragionare anche soltanto sulla copertura dei costi del biglietto e degli abbonamenti" al fine di non varare un aumento "già cento milioni in più sarebbero sufficienti".(Rer)