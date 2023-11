Ocse: Silvestri (M5s), dati confermano cattiveria governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati Ocse certificano che nel secondo trimestre del 2023 il reddito reale delle famiglie italiane è calato dello 0,3 per cento e questa è la riprova della cattiveria del governo Meloni, il quale, non solo toglie e nega ogni strumento di protezione sociale per i cittadini, ma scrive una legge di Bilancio piena di tasse che aggravano la situazione del ceto medio e delle fasce più deboli della popolazione". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle, che prosegue: "I dati forniti dall'Ocse testimoniano come il reddito reale delle famiglie sia cresciuto in tutti i Paesi del G7, ma non nel nostro. Ancora una volta la retorica del governo viene sotterrata dai numeri e dalle evidenze. Giorgia Meloni continua a scrivere sui suoi appunti tante promesse, ma per il Paese si segnano solo dei meno". (Rin)