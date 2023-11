Trasporti: Baglio (Pd Roma), per evitare aumento biglietti almeno 100 milioni in più da fondo Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per scongiurare l'aumento dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale a Roma servirebbero almeno 100 milioni in più sulla quota parte del fondo nazionale del trasporto pubblico destinata a Roma. Lo ha detto la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, in occasione della presentazione oggi, di una mozione locale e della risoluzione nazionale del Pd sul tema, al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. "Abbiamo quantificato che, in base ai nuovi criteri" di aumento del servizio e dei chilometri percorsi dai mezzi del trasporto pubblico locale a Roma, e tenendo conto dei rincari di materie prime e carburanti, "servirebbero 160 milioni l'anno in più per Roma dal fondo nazionale trasporti ma intanto già con 100 milioni in più potremmo mettere in sicurezza il biglietto e l'abbonamento Metrebus da un aumento", ha detto.(Rer)