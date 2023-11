Medio Oriente: Russia, "azione collettiva" per risolvere conflitto, serve "conferenza internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha chiesto "un'azione collettiva" per trovare una soluzione conflitto israelo-palestinese, ad esempio organizzando una "conferenza internazionale". E' quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca. "Di fronte a un'escalation di violenza senza precedenti nella zona del conflitto israelo-palestinese, ci sono molti appelli ad un'azione collettiva per disinnescare la situazione in Medio Oriente, compresa l'organizzazione di una conferenza internazionale", ha riferito il dicastero. Mosca “sostiene attivamente” questo approccio, si legge nel comunicato del ministero, assicurando che il Paese ha “sempre difeso la necessità di una strategia multilaterale”. “Come dimostra la storia, i tentativi di 'monopolizzare' le funzioni di mediazione non hanno portato alla risoluzione dei conflitti, ma al loro esacerbamento”, si legge ancora nel comunicato. (Rum)