Trasporti: Baglio-Tempesta (Pd Roma), rischio aumento biglietti c'è ma a lavoro per scongiurarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di un aumento del biglietto e del costo di abbonamento del servizio di trasporto pubblico locale a Roma "c'è ma siamo a lavoro, come già fatto, per scongiurarlo". Ad affermarlo sono le consigliere del Pd in Campidoglio, la capogruppo Valeria Baglio e la presidente della commissione Bilancio, Giulia Tempesta. In occasione della presentazione della risoluzione del Pd alla Camera e della mozione sul tema che sarà discussa nelle Aule degli enti locali, sul Fondo nazionale trasporti destinato alla Capitale, Baglio ha spiegato: "Nel nuovo Contratto di servizio con Atac copriamo con 70 milioni in più, dal bilancio comunale, le carenze del fondo nazionale trasporti. Per il 2024 siamo già a 40 milioni in più. C'è un dibattito aperto, con la Regione Lazio, per evitare che aumenti il costo del biglietto ma riusciamo a evitarlo se si prende consapevolezza che c'è bisogno di risorse e questo sostegno (l'ampliamento della quota parte destinata a Roma dal fondo nazionale trasporti, ndr) ci consentirebbe di procedere in tal senso", ha spiegato Baglio. "Per questo ci auguriamo che in Regione ci sia una sensibilità a sostenere la mozione che presenteremo in Assemblea capitolina, in Consiglio regionale e in tutti i Municipi", ha aggiunto Tempesta. "E ovviamente speriamo nell'apertura del governo a un maggiore stanziamento dal fondo nazionale trasporti", ha concluso.(Rer)