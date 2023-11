Scuola: Orcel (Unicredit), orgogliosi della collaborazione con Teach for All

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di questa collaborazione con Teach for All “siamo estremamente orgogliosi, perché riflette la nostra convinzione che le banche dovrebbero andare oltre il semplice sostegno finanziario e fornire alle comunità le leve per il progresso”. Lo ha detto Andrea Orcel, Chairman of UniCredit Foundation, and Wendy Kopp, CEO and Co-Founder of Teach For All, introducendo con un discorso la conferenza stampa in occasione della partnership tra UniCredit Foundation and Teach For All. Orcel ha sottolineato il sostegno per la formazione degli insegnanti “dotandoli degli strumenti giusti di cui hanno bisogno per essere i migliori educatori possibili”. In Italia, solo il 57 per cento degli studenti termina la scuola, rispetto a un tasso di completamento dell’88 per cento negli Stati Uniti. Il 12,5 per cento degli studenti italiani non completa l'istruzione secondaria (tra i più alti in Europa)”. Unicef ha riferito che “la disuguaglianza educativa in Europa e in Asia centrale si è aggravata a causa della pandemia di COVID-19, che ha visto la chiusura delle scuole colpire 63 milioni di studenti. I sistemi scolastici in tutta Europa continuano a essere sotto pressione e molti di essi hanno difficoltà a reclutare e trattenere gli insegnanti a causa di condizioni di lavoro non sempre competitive. Oggi vediamo l’impatto di questo sconvolgimento sui bambini in Europa, e l’Asia centrale e l’Europa orientale sono colpite in modo sproporzionato. La Romania, uno dei territori di UniCredit supportati dalla partnership TFA, ha un tasso particolarmente elevato di abbandono della scuola primaria, con il 12 per cento dei ragazzi e il 13 per cento delle ragazze” ha spiegato il Ceo di Unicredit. L’istruzione "è un motore essenziale per un futuro migliore e più sostenibile e questo è il fulcro di questa partnership. Stiamo intraprendendo azioni concrete, in linea con il nostro impegno assunto durante lo Strategy Day per sostenere la nostra strategia ESG, per dimostrare la stessa convinzione sulla “S” di ESG così come abbiamo sulla “E” e supportare tutti i nostri stakeholder" ha concluso Orcel.(Rem)