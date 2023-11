Trasporti: Baglio (Pd Roma), si ragioni su biglietto differenziato per evitare aumenti Tpl a residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a richiedere maggiori risorse dal fondo nazionale trasporti per Roma "una delle proposte su cui stiamo ragionando, ma è un discorso che va fatto con la Regione Lazio ed è agli albori al momento, è quello di evitare di pesare sulle tasche dei cittadini, e quindi scongiurando l'aumento del biglietto e dell'abbonamento, creando un biglietto differenziato" ovvero con un costo diverso per i residenti e per i turisti "come avviene in altre città d'arte". Lo ha detto la capogruppo del Pd, Valeria Baglio, in occasione della presentazione, di una mozione locale e una risoluzione nazionale del Partito democratico sul tema del Fondo nazionale trasporti, oggi al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. (Rer)