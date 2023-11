Trasporti: Tempesta (Pd Roma), con fondi comunali oggi copriamo 64 per cento fabbisogno Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di costi complessivi "per 670 milioni di euro all’anno" per il trasporto pubblico locale "il Comune di Roma sostiene in proprio 430 milioni di euro di costi per il servizio dei trasporti pubblico, il 64 per cento del totale del fabbisogno totale". Lo ha detto la presidente della commissione Bilancio del Campidoglio, Giulia Tempesta del Pd, in occasione della presentazione, di una mozione locale e una risoluzione nazionale del Partito democratico sul tema del Fondo nazionale trasporti, oggi al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. "Molto meno rispetto ad altre Regioni e altre grandi città, come Milano. Uno squilibrio nei volumi deriva anche dalla ripartizione regionale, che vede la Capitale far fronte a 30 milioni di euro di compensazione ogni anno per i servizi svolti da Atac all’interno della filiera Metrebus regionale”, ha aggiunto. La quota parte, destinata a Roma, dal fondo nazionale trasporti invece "copre, secondo i dati del 2019, pre pandemia, 240 milioni l'anno", ha aggiunto.(Rer)