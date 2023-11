Trasporti: Zannola (Pd Roma), per numero passeggeri diritto ad almeno 350 milioni da fondo statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale "è necessario che Roma riceva più fondi" dalla quota parte collegata al fondo nazionale del trasporto pubblico locale poiché "stando ai valori legati al numero dei chilometri percorsi si stima che Roma avrebbe diritto a 350 milioni di euro, che salirebbero a 800 milioni se si tenesse conto del numero dei passeggeri". Lo ha detto il presidente della commissione Trasporti del Campidoglio, Giovann Zannola del Pd, in occasione della presentazione, di una mozione locale e una risoluzione nazionale del Partito democratico sul tema del Fondo nazionale trasporti, oggi al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. "Roma è diversa dalle altre città: ci sono due Stati nella città, se consideriamo il Vaticano, ci sono 500 mila persone stabilizzate ma che non sono residenti e 470 mila visitatori abituali ogni giorno che si aggiungono a 20 milioni di turisti ogni anno", ha concluso.(Rer)