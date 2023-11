Prescrizione: Delmastro su pdl, soddisfatto di lavoro gruppi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione, dai gruppi parlamentari, volto a far ritornare la prescrizione sostanziale, archiviare la parentesi 'bonafediana' di un universo concentrazionario di indagati ed imputati a vita ed abbandonare anche la stagione della improcedibilità". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, in sede di replica al termine della discussione generale della proposta di legge riguardante modifiche al Codice penale ed al Codice di procedura penale in materia di prescrizione.(Rin)