Montenegro: Milatovic, ospiteremo prossimo vertice di Brdo Brioni

- Sarà il Montenegro a ospitare il prossimo vertice del processo di Brdo Brioni. Lo ha annunciato il presidente montenegrino Jakov Milatovic dopo un incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar a Brdo pri Kranje, in Slovenia. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", allo stesso tempo è stato concordato che il prossimo anno il Montenegro ospiterà un grande Forum economico tra i due Paesi. I due presidenti durante il colloquio hanno osservato che le relazioni tra Lubiana e Podgorica "sono eccellenti e si basano sui principi di amicizia, apertura e sostegno reciproco". "I nostri rapporti sono caratterizzati dalla vicinanza storica e dall'amicizia sincera dei cittadini di due Paesi che, non molto tempo fa, facevano parte dello stesso Paese, la vecchia Jugoslavia, e fino ad oggi hanno mantenuto un senso di vicinanza e fiducia. È su queste solide basi che stiamo sviluppando una cooperazione costruttiva in tutti i campi bilaterali, rafforzata dall'alleanza all'interno della Nato”, ha detto Milatovic. (segue) (Seb)